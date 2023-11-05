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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"عمل بورسعيد" تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فى اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشكلة بالقرار رقم 626 لسنة 2023 برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  ونائب مدير الأمن اللواء تامر السمري، وأعضاء اللجنة.                                                                                        

وتختص اللجنة بتخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التى أعدها المجلس الاستشارى الأعلى لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها،  فضلا عن التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة فى تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية.                                                                                         

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات في تطبيق اشتراطاتها داخل المنشآت وتنظيم حملات توعية وتفتيش على كافة القطاعات وذلك للوقاية من مخاطر بيئات العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية،  انه تم تشكيل اللجنة برئاسة اللواء عادل الغضبان المحافظ، وعضوية  مدير أمن بورسعيد،  ومدير مديرية العمل، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، و عدد من الأجهزة التتفيذية ببورسعيد.                                                                                  

وكان المحافظ قد وجه بسرعة تشكيل اللجنة، ووضع القرار موضع التنفيذ  ،لتقوم بمهامها  المنورة بها والتي من بينها دراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية التى تعدها الأمانة الفنية  للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية  ، ودراسة ومناقشة المشاكل والمعوقات التطبيق الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية،  كما تختص ايضاً بالمشاركة في وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها واصدار نشرة أخبار سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهنية ووتأمين بيئة العمل والتى تتضمن بيانات عن الحوادث و الاصابات والأمراض وغيرها.

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