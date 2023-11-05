عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة الشيوخ توصي بإنشاء صندوق استثمار لتنظيم مسار رحلة العائلة المقدسة

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم،  رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة  أبدت اهتمام كبير بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة  في مصر منذ الانعقاد الماضي للمجلس لأهمية أحياء وتفعيل المسارللسياحة  من خلال مناقشات  الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيلة اللجنة ،  حيث ناقشت  اللجنة دراسة مسار على مدى أربعة عشر اجتماعا  منذ الانعقاد الماضي اجتهدت خلالها  في مناقشة  والاستماع لكافة الاطراف المعنية بالقضية وانتهت الى  التوصل إلى  العديد  التوصيات والنتائج  حيث انتهت  الى التقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأكد مسلم ، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة النهائي والتوصيات حول  دراسة  إحياء مسار رحلة العائلة المقدس أهمية  إحياء مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية  في مصر كعامل جذب سياحي  خاصة انها تأتي في توقيت مهم لدعم السياحة في توقيت مهم

واستعرضت النائبة سها سعيد مقدمة الدراسة ووكيلة اللجنة خلال الاجتماع  أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير لمناقشتها من أعضاء اللجنة.

   
وقالت سها سعيد أن مسار رحلة العائلة المقدسة يضم 25  نقطة  إلا أن المشروع القومي لإحياء مسار العهائلة بوزارة السياحة حدد العمل على  تطوير 14 نقطة فقط  حيث تم  مناقشة المسئولين عن المشروع قومي لمسار العائلة المقدسة خلال اجتماعات اللجنة وتم الاستماع الى وتحركات الوزارات المعنية وخطة التطوير بالمحافظات والمدن وخطة التطوير نقاط المسارخلال الفترة الماضية والموازنات المخصصة للتطوير وتتضمن مناطق سياحية وكنائس وطرق ومطارات . 

وأضافت  وكيل لجنة الثقافة والسياحة والاثار  أهمية موقف اليونسكو والتحرك المصري مع من اجل  ترويج مسار العائلة المقدسة  في مصر وتنبع اهميته كتكملة للحج الديني وليس مجرد مزارات ضمن  سياحية دينية

وقالت سها سعيد تقرير اللجنة الذي  أوصى بضرورة توحيد جهة ادارة تطوير المسار  حيث تقترح عمل مشروع قانون  لإنشاء صندوق استثمار مساررحلة  العائلة المقدسة يوضح أهداف الصندوق وطريقة عمله لتنظيم أنشطة مسار العائلة  المقدسة توضح موارد الصندوق 
 واكدت على ان التصويت تشدد على أهمية أن يكون هناك إدارة  موحدة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية تتولى تنظيم رحلات مقننة وميسرة  ووضع خطط التنمية الشاملة لنقاط المسار ووضع خطة تسويق المسار لأنه من المهم أن تكون هناك جهة موحدة  مشيرة إلى أن هناك 40 توصية اللجنة في التقرير.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ مسار رحلة العائلة المقدسة دعم السياحة رحلة العائلة المقدسة ترويج مسار العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة

سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري

القصة الكاملة لهجوم بيومي فؤاد على محمد سلام وحقيقه طرده من المسرحية

حملة بشعار الصليب المقلوب| حرب شنعاء ضد المطاعم المؤيدة لإسرائيل في أمريكا.. والخسائر بالملايين

رايحة على المقبرة.. سؤال يكسر القلب لطفلة خرجت من تحت أنقاض غزة

طلبها الجميع .. ميزة جديدة لتسهيل اجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

فيديو

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ