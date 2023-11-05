حماة الوطن بالزقازيق يطلب من نظيره بشمال سيناء نقل تجربته مع ذوي الإعاقة

استقبل حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية الدكتور حاتم سلامة ، أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش، وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، بمقر الحزب بمدينة الزقازيق.

وحضر اللقاء الأمين العام الدكتور أشرف سعد سليمان والنائبة فايقة فهيم وعميد قوات بحرية عماد عبد الحميد ولفيف من أعضاء الحزب، للاستفادة من تجربة الحزب في شمال سيناء.

متحدي الإعاقة:

وخلال اللقاء تم استعراض مكتسبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذا تجربة أمانة متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء في إدارة هذا الملف،

وأشار سلامة، إلى المحاور الرئيسية التي يتبناها في عمله المجتمعي ومن أبرزها مبادرة في حب مصر التي أطلقها مطلع نوفمبر 2022 للتوعية بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية وإنجازات القيادة السياسية والقضايا الجارية ومبادرة معًا نحو الرقمنة التي أطلقها نهاية أكتوبر 2023 للمساهمة في نشر الثقافة الرقمية على أرض الفيروز في ظل سعي القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء الذي أنشأه مطلع مايو 2023 ليكون نافذة على قضايا ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء.

من جانبه أعرب د. أشرف سعد سليمان أمين عام الحزب بالشرقية عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بما لدى سلامة من إمكانات وقدرات علمية وتكنولوجية ومجتمعية يعجز عن وصفها اللسان.

كما جدد سليمان الدعوة لسلامة لمزيد من اللقاءات ، لنقل تجربة أمانة متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء إلى محافظة الشرقية.

وفي ختام اللقاء وجه سلامة الشكر لحزب حماة الوطن بالشرقية على حسن الاستضافة وللمهندس هيثم رحمي أمين عام حزب حماة الوطن بشمال سيناء والمهندس فايق الخليلي أمين تنظيم الحزب على دعمهما المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفيرهما المناخ المناسب للارتقاء بهذا الملف.