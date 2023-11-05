بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة لـ الجيش الأمريكي في سوريا

أسقط الجيش الأمريكي طائرة مسيرة، اليوم الأحد، كانت تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ولا توجد معلومات متاحة على الفور عن مصدر المسيرة، لكنها تمثل الهجوم الـ32 على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وحتى الآن، وقع ما لا يقل عن 17 هجوما في العراق و15 هجوما في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن 21 جنديا على الأقل أصيبوا في الهجمات لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة.