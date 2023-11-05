التنمر يجبر طالب على تناول الفضلات بمدرسة صينية ..ما القصة؟

في مشهد غير ادمي بالمرة، اجبر طالب بمدرسة صينية على تناول فضلات بشرية من قبل زملائه في المدرسة، حيث اطلقت الشرطة الصينية على اثر هذا الحادث تحقيق موسع داخل المدرسة، للوقوف على المشتبة بهم في التنمر على الطالب الضحية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،، حددت الشرطة في مقاطعة فوجيان هوية المتنمرين الذين نظموا هذه الحركة المثيرة للاشمئزاز، والتي تم تصويرها ثم مشاركتها على نطاق واسع على موقع ويبو.

التنمر يجبر طالب على تناول الفضلات بمدرسة صينية

أجبرت مجموعة سيئة من الطلاب من مدرسة Longyan Qiaoyu المتوسطة في مدينة Longyan الطالب على أكل الفضلات أثناء تصويره في أحد المستنقعات.

وتظهر اللقطات الصبي وهو يجلس القرفصاء ويغمس إصبعه في البراز في المرحاض. في البداية رفض أكله لأن هناك طلاب آخرين يتجولون في مكان قريب، ولكن عندما ذهبوا، استمر المتنمرون في إجباره على أكله.