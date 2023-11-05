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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فعاليات متنوعة لأطفال بشاير الخير بالإسكندرية احتفالا بعيد الطفولة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، يوما ثقافيا ترفيهيا لأطفال مدينة بشاير الخير (١-٢) بالإسكندرية، ضمن البرنامج المُعد للأطفال بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة.

استهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "تاريخ المدن المصرية العريقة" تحدثت خلالها د. لمياء خميس، مدير جمعية أبناؤنا في عيوننا الكشفية، عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة وسماتها، ومظاهر إبداع قدماء المصريين في مجالي العمارة والهندسة.

كما تناولت أهم العوامل التي ساعدت على نشوء هذه العمارة ومنها العامل الديني والبيئي، وكذلك التسلسل التاريخي لأنواع العمارة في مصر القديمة.

وأشارت إلى بعض المدن التي ظهرت في تلك الحقبة الزمنية ومنها مدينة منف وطيبة، وقيام المصريين بالتوسعة العمرانية لإنشاء مدن جديدة مع تطور العصور، متناولة تاريخ إنشاء الإسكندرية والقاهرة الفاطمية.

وعن التوسعة العمرانية في العصر الحديث أوضحت "خميس" أنه تم التفكير في إنشاء مدن جديدة خاصة بعد تزايد أعداد السكان، وقامت الدولة باختيار عدة مناطق جديدة بعيدا عن المدن والقرى لإعادة التوزيع السكاني، مع توفير خدمات وفرص عمل جديدة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذه المدن العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، إلى جانب اتجاه الدولة لتطوير الأحياء العشوائية كحي الأسمرات ومدينة بشاير الخير.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، نفذت الفنانة مي أحمد ورشة تصميم ماسكات للأطفال بالبورو جليتر، تلاها فقرة رسم على الوجه تنفيذ رباب محمد، واختتم اليوم المقام 
بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل، بمسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية وعدد من إصدارات الهيئة على الأطفال الفائزين بإشراف عبير عمرو، وذلك بحضور العميد أحمد عبد العزيز، مدير أمن مشروع التطوير الحضاري بشاير الخير ومدير المدينة.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم عددا كبيرا من الفعاليات على مدار الشهر الحالي احتفالا بعيد الطفولة ضمن برنامج متنوع تشهده مواقع الهيئة بالمحافظات وعدد من أحياء الإسكان البديل وغيرها من المواقع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الإسكان المطور بديل العشوائيات تاريخ المدن المصرية العريقة

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