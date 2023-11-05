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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بدموع لم تتوقف.. طفلة فلسطينية تنهار حزنًا على فقدان والدتها

طفلة فلسطينية تنهار
طفلة فلسطينية تنهار حزنًا على فقدان والدتها..ماذا قالت؟

دخلت الأحزان إلى قلوب أطفال غزة رغمًا عنهم نتيجة التصعيدات الغاشمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار ما يزيد عن 29 يومًا يعاني فيها الفلسطينين على مرأى من العالم من القصف والحصار المشدد، فلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا نوم. 

فقد الفلسطينيون خلال هذه الأيام المأساوية الآلاف الشهداء من مختلف الأعمار خاصة الأطفال ومن يعيش من الأطفال حاليًا يعاني إما بسبب القلق من أصوات القصف التي لا تتوقف حتي فوق المستشفيات والمدارس التي اتخذوها بيوتًا أو عدم وجود ماء أو طعام كافي. 

غزة اليوم 

كما دخلت الجراح العميقة إلى قلوب الأطفال في غزة بسبب فقدهم أقرب المقربين لهم، كما رصدت المئات من الصور ومقاطع الفيديو الذي واجهت قطع الإنترنت من قبل قوات الاحتلال لعدم إيصال ما يحدث من جرائم إبادة في حق الفلسطينين للعالم. 

ووثق مقطع فيديو مؤلم، انهيار طفلة بالبكاء وعدم قدرتها على التوقف عنه، مرددة وسط دمعوها الغزيرة: “حبيبتي الله يرحمك، الله يرحمك يا يما، يا حبيبتي يا قلبي انت”. 

 

 

 

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