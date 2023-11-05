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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادى الجديد تواصل استمرار متابعة محصول الذرة

ذره رفيعه
ذره رفيعه

أعلن الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، استمرار متابعة محصول الذرة بزمام مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، فى إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية والرفيعة بالمحافظة.

وقال «المرسى» إنه تم تنفيذ يوم حصاد للحقل المميز والمنزرع بالذرة الهجن الفردية عالية الإنتاجية بمدينة موط بمركز الداخلة أصناف 173، 176، 178، 180، ذات إنتاجية عالية ومتوافقة مع الظروف البيئية للمحافظة، مشيرا إلى المرور على حقول الذرة الرفيعة والذرة الشامية بمركزى الخارجة وباريس ودرب الأربعين، للوقوف على حالة الحقول وتحديد مواعيد الحصاد واختيار الحقول التى سيتم فيها إجراء يوم الحصاد للذرة الرفيعة التى تحقق إنتاجية مرتفعة.

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وأشار إلى أن جميع المساحات المزروعة بحالة جيدة، والمحافظة تضم 81573 فدانا ذرة شامية، وأكبر مساحة مزروعة ذرة شامية بمنطقة شرق العوينات بواقع 59337 فدانا، والمساحة المزروعة ذرة شامية بالفرافرة بلغت 20803 فدانا، وتضم المحافظة 4234 فدانا ذرة رفيعة.

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