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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر أعداد الشباب المستفيدين من مشروع زراعة 1500 فدان بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط اليوم /الأحد/ بضرورة حصر أعداد الشباب المستفيدين الجادين الذين قاموا بالزراعة، وضمهم بعدد محدد من الآبار واستبعاد غير الجادين.


جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع بحث موقف أراضي آبار الشباب بمدينة موط بمركز الداخلة البالغ عددها 8 آبار زراعية لاستصلاح 1500 فدان، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.


ووجه المحافظ بتركيب عداد كهرباء مستقل لكل بئر بعد استيفاء أعداد المستفيدين بزمام كل بئر، ومنح مهلة لسداد المتأخرات حتى نهاية شهر نوفمبر يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية.


كما قرر الزملوط، تشكيل لجنة لمعاينة الأرض والزراعات على الواقع لتفادي إلحاق الضرر بالزراعات، ومنح عقد لكل مستفيد مع الإنتظام في سداد قيمة الإيجار بشرط سداد المتأخرات واحتساب الزيادة السنوية المقررة من العام المقبل، تيسيرًا على الشباب المستفيد فضلا عن استبعاد المستفيدين من المشروع الذين قاموا ببيع الأرض من الباطن على أن تتحمل المحافظة تكلفة نقل خط الكهرباء.


وفي سياق آخر، قال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي : إنه تم اليوم تنفيذ يوم حصاد للحقل المميز والمنزرع بالذرة الهجن الفردية عالية الانتاجية بمدينة موط بمركز الداخلة أصناف ( 173 ، 176 ، 178 ، 180) ذات إنتاجية عالية ومتوافقة مع الظروف البيئية للمحافظة..مشيرا إلى المرور على حقول الذرة الرفيعة والذرة الشامية بمركزي الخارجة وباريس ودرب الاربعين؛ للوقوف على حالة الحقول وتحديد مواعيد الحصاد واختيار الحقول التي سيتم فيها إجراء يوم الحصاد للذرة الرفيعة التى تحقق إنتاجية مرتفعة.


وأشار إلى أن جميع المساحات المنزرعة بحالة جيدة والمحافظة تضم 81573 فدانا ذرة شامية، وأكبر مساحة منزرعة ذرة شامية بمنطقة شرق العوينات بواقع 59337 فدانا والمساحة المنزرعة ذرة شامية بالفرافرة بلغت 20803 أفدنة ، وتضم المحافظة 4234 فدان ذرة رفيعة ..مشيرا إلى استمرار متابعة محصول الذرة بزمام مراكز المحافظة الإدارية الخمس في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية والرفيعة بالمحافظة.

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