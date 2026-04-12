سباق مع الزمن في طهران.. خارجية الشيوخ: إسرائيل تُسرّع الحرب قبل تغيّر الدعم الأمريكي

كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تراجع سريع في مستويات التأييد الدولي لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا التغير يدفع تل أبيب لتسريع عملياتها العسكرية ضد إيران قبل تبدل المواقف الدولية.

استمرار التصعيد

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى صراع قد يحمّلها خسائر أكثر من المكاسب، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد لا يصب في صالح واشنطن.

إدارة أمريكية داعمة

وأضاف أن تل أبيب تسعى لاستغلال الدعم السياسي الحالي، في ظل إدارة أمريكية داعمة، محذرًا من أن هذا الدعم قد لا يستمر مستقبلًا، سواء على مستوى البيت الأبيض أو الكونجرس أو الرأي العام الأمريكي.

محاسبة الرئيس الأمريكي

وأشار إلى أن فوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلس الشيوخ قد يفتح الباب أمام تحركات سياسية حادة، من بينها احتمالات محاسبة الرئيس الأمريكي، ما يزيد من حالة الانقسام الداخلي.

النجاحات خلال المواجهة مع إيران

وأكد أن الولايات المتحدة حققت بعض النجاحات خلال المواجهة مع إيران، خاصة في استهداف منصات الصواريخ والقوات البحرية، لكنها لم تتمكن من تحقيق حسم كامل أو توجيه ضربة قاضية تنهي الصراع.