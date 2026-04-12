عمرو الشوبكي: مشروع إيران الصاروخي أهم ما تملكه الآن.. وورقة مضيق هرمز بلا مستقبل

حذّر الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، من خطورة تداعيات الحرب الإيرانية على الأمن والاستقرار العالمي، مؤكدًا أن أي تصعيد عسكري واسع ستكون له انعكاسات بالغة الخطورة على العالم أجمع، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

وأوضح عمرو الشوبكي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المؤسسات الأمريكية تتمتع بقدر من الاستقلالية يجعلها في كثير من الأحيان تختلف مع الرئيس الأمريكي، وهو ما قد ينعكس على مسار القرارات المرتبطة بالحرب أو التفاوض خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عمرو الشوبكي ، إلى أن الرهان على ورقة مضيق هرمز يفتقر إلى المستقبل، وينطوي على مقامرة ومخاطرة كبرى، قد تفتح الباب أمام صدامات أوسع يصعب احتوائها، مؤكدا أن المشروع الصاروخي يمثل أهم ما تملكه إيران في الوقت الحالي، مرجحًا ألا تفرط فيه تحت أي ظرف، باعتباره عنصر الردع الأساسي لديها في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية.

وشدد عمرو الشوبكي على أن استهداف البنية المدنية ومصادر الطاقة داخل إيران قد يدفعها إلى ردود انتقامية عشوائية، ما يزيد من حدة التوتر ويضاعف من المخاطر التي تهدد المنطقة والعالم.