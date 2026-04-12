هرمز في دائرة الخطر.. سياسي: إيران قادرة على إغلاق المضيق وتحولات كبرى تنتظر المنطقة

قال الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن إيران تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز، رغم التصريحات الأمريكية بشأن تدمير قدراتها البحرية، موضحًا أن تعطيل الملاحة لا يتطلب سوى استخدام زوارق صغيرة بأساليب غير تقليدية.

استئناف العلاقات مع إيران

وأوضح كمال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر كانت منفتحة على استئناف العلاقات مع إيران، لكنها وضعت شروطًا واضحة تراعي ليس فقط مصالحها، بل مصالح المنطقة بأكملها.

التوترات الناتجة عن التحركات الإيرانية

وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت تجاه أمن الدول العربية، مؤكدًا رفض أي محاولات للمزايدة عليه، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن التحركات الإيرانية في المنطقة.

انتهاء العمليات العسكرية

وأضاف أن الفترة المقبلة ستحمل تطورات مهمة، لافتًا إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب لن تتوقف بانتهاء العمليات العسكرية، بل ستمتد لفترة طويلة.

ترتيبات أمنية جديدة

واختتم بالتأكيد على أن مضيق هرمز سيحتاج إلى ترتيبات أمنية جديدة، وأن شكل المنطقة سيتغير بعد انتهاء المواجهة، ما يفرض على الدول العربية التفكير في صياغة رؤية مستقبلية أكثر استقرارًا.