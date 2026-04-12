تصعيد نووي وتوترات جيوسياسية.. إيران ترفض شروط واشنطن وتلوّح بورقة مضيق هرمز

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة طلبت الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب أو إخراجه من داخل إيران، إلا أن طهران ردت برفض وقف أنشطة التخصيب أو تقليص نفوذها الإقليمي، مؤكدة استمرار تمويلها لما وصفه بـ«أذرعها في المنطقة»، وعدم تفكيك منشآتها النووية.

السيطرة على مضيق هرمز

وأوضح خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إيران طرحت في المقابل تمسكها بالسيطرة على مضيق هرمز، معتبرة ذلك ورقة ضغط استراتيجية جديدة لم تكن مطروحة بهذا الشكل منذ 28 فبراير

تقليص النفوذ الصيني

وأشار إلى أن التحركات الأمريكية الحالية تأتي في إطار مشهد أوسع يستهدف تقليص النفوذ الصيني، موضحًا أن المواجهة المقبلة ستكون مع بكين بعد الملف الإيراني.

وأضاف أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني بنسبة تصل إلى 75% من احتياجاتها، إلى جانب ارتباطها بمشروعات «طريق الحرير»، فضلًا عن مرور جزء كبير من تجارتها البحرية عبر مضيق هرمز، ما يجعل المنطقة محورًا رئيسيًا في التوازنات الدولية المقبلة.