أحمد موسى: حملات ممنهجة لتشويه مصر وقرار حظر النشر خطوة لحماية المجتمع

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تواجه حملات تشويه ممنهجة، مدفوعة بتضخيم بعض الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر على صورة الدولة بشكل غير موضوعي.

حظر النشر في عدد من القضايا

وأوضح، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا، من بينها واقعة إنهاء سيدة حياتها، إلى جانب حادثتين في محافظة المنوفية، وذلك للحد من تداول معلومات غير دقيقة أو استغلال هذه القضايا بشكل سلبي.

وأضاف أن بعض الدول لا يتم فيها نشر تفاصيل الجرائم رغم وجود مشكلات مماثلة، بينما يتم في مصر تسليط الضوء بشكل مكثف على هذه الوقائع، بدافع تحقيق مشاهدات ومكاسب مادية، على حد تعبيره.

التركيز على التحقيقات

وأشار إلى ضرورة التركيز على التحقيقات الجادة بدلاً من تضخيم القضايا السلبية، مؤكدًا أن البلاد تتعرض لضغوط خارجية تستهدف استقرارها وصورتها.

الحفاظ على المصلحة العامة

واختتم موسى تصريحاته بتوجيه الشكر للنائب العام على قرار حظر النشر، الذي يشمل مختلف الوسائل الإعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، محلية أو دولية، بهدف تنظيم تداول المعلومات والحفاظ على المصلحة العامة.