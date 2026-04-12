أحمد موسى: هوس التريند يهدد القيم الإعلامية.. والإعلام يبني القيم

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة الانسياق وراء ما يُعرف بـ"التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض العاملين في المجال الإعلامي باتوا يلهثون خلف تحقيق المشاهدات دون مراعاة لمصلحة المجتمع أو استقراره.

تأثير المحتوى على الدولة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هناك من يتعامل مع التريند باعتباره الهدف الأول، دون النظر إلى تأثير المحتوى على الدولة أو الأسرة، مضيفًا: "فيه ناس كل اللي يهمها إيه التريند النهاردة وتشتغل عليه، مش مهم البلد ولا المجتمع".

وشدد على أن الإعلامي الحقيقي يجب أن يمتلك وعيًا ومسؤولية في اختيار ما يتم طرحه، موضحًا أن القرار في النهاية يعود للإعلامي نفسه، وليس لما تفرضه مواقع التواصل، قائلاً: "أنت مش محتاج حد يقولك ما تتناولش القضية دي، أنت صاحب القرار.. تختار إيه اللي ينشر وإيه اللي ما ينشرش".

تضخيم بعض القضايا

وأكد أن تضخيم بعض القضايا أو الترويج لها بشكل مبالغ فيه قد يؤدي إلى نتائج سلبية، داعيًا إلى ضرورة تحكيم الضمير المهني في العمل الإعلامي، والابتعاد عن إثارة الجدل على حساب مصلحة المجتمع.

دور الإعلام في بناء الوعي

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية دور الإعلام في بناء الوعي، وليس فقط ملاحقة التريند، مشددًا على أن المهنية تفرض على الإعلامي أن يوازن بين حق الجمهور في المعرفة والحفاظ على استقرار المجتمع.