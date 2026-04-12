أحمد موسى: حان وقت الرقابة الذاتية.. ومسؤولية الكلمة أهم من “المشاهدات”

دعا الإعلامي أحمد موسى العاملين في المجال الإعلامي ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تفعيل الرقابة الذاتية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا أكبر في التعامل مع القضايا والأحداث المتداولة.



مراعاة المجتمع والأسرة والدولة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الوقت قد حان كي يتحمل كل فرد مسؤوليته دون انتظار توجيه من أحد، مشددًا على أهمية مراعاة تأثير ما يتم نشره على المجتمع والأسرة والدولة.

تحقيق مشاهدات ومتابعات

وأضاف أن كل من يكتب أو ينشر محتوى عليه أن يسأل نفسه أولًا عن قيمة ما يقدمه للجمهور، وهل يحمل فائدة حقيقية أم يهدف فقط إلى تحقيق مشاهدات ومتابعات، قائلاً إن “الرهان على التفاعل فقط دون اعتبار للمضمون قد يؤدي إلى نتائج سلبية”.

حماية المجتمع

وأكد موسى أن حماية المجتمع يبدأ من وعي أفراده، داعيًا الجميع إلى الحرص على أنفسهم وأسرهم وبلدهم، باعتبار أن الجميع شركاء في المسؤولية، والكلمة قد يكون لها تأثير كبير يتجاوز مجرد النشر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المهنية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشاهدات، بل بمدى تأثير المحتوى بشكل إيجابي، مشددًا على أن الالتزام بالقيم والمسؤولية يجب أن يكون فوق أي اعتبارات أخرى.