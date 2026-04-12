أحمد موسى : ترامب عايز الحرب مع إيران تتوقف عشان عنده انتخابات تجديد نصفي .. القيادة المركزية الأمريكية : مدمرتان مزودتان بصواريخ موجهة عبرتا مضيق هرمز | أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

هرمز أهم من النووي.. أستاذ دراسات إيرانية: طهران زرعت ألغاما في المضيق وتعرف مكانها

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، عن أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المنعقدة في باكستان، وصلت إلى مرحلة تبادل الرسائل الفنية.



الكهرباء: خطة ترشيد الاستهلاك حققت 18 ألف ميجاوات وفرا في الطاقة خلال أسبوع

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه هناك متابعة مستمرة لنتائج إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة .



دمرنا قدراتهم.. نتنياهو: إيران لا تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمكنت من توجيه ضربات مباشرة لمنظومة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مدعيًا أنها لم تعد تمتلك أي منشآت نشطة للتخصيب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



القيادة المركزية الأمريكية: مدمرتان مزودتان بصواريخ موجهة عبرتا هرمز اليوم

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، البدء في تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

أحمد موسى : ترامب عايز الحرب مع إيران تتوقف عشان عنده انتخابات تجديد نصفي

علق الإعلامي أحمد موسى، على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في إسلام آباد لوقف الحرب.





اللواء نصر سالم يكشف عن مخطط إسرائيلي خبيث للقضاء على القضية الفلسطينية

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن إسرائيل تسعى كي تكون القوة الأكبر في الشرق الأوسط .



خبير طاقة: اكتشافات الغاز واتفاق قبرص تضع مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي خلال عامين

أكد سامح نعمان، الخبير في مجال الطاقة، أن الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، وعلى رأسها الكشف الذي يُقدر بنحو 2 تريليون متر مكعب، تمثل نقطة تحول كبيرة في مسار أمن الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات، إلى جانب اكتشافات البترول في خليج السويس، ساهمت في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية للطاقة.

الكنيسة القبطية : مصر تمتلك نسيجًا وطنيًا متماسكًا ورؤية قيادية أفشلت محاولات الفتنة

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قوة وتماسك النسيج الوطني المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بات أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية السلام والاستقرار، وضرورة التكاتف في مواجهة التحديات، خاصة في ظل ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات خلال السنوات الأخيرة.



أحمد موسى : 100 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة في المرتبات بالموازنة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير المالية عقد اليوم مؤتمر صحفي للحديث مع المواطن المصري عن بنود الموازنة العامة للدولة .



نمط تشغيل جديد.. الكهرباء: توفير الألف ميجا وات ساعة يعدل توفير 800 ألف دولار

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن خطة ترشيد الكهرباء وفرت 3.5 مليون متر مكعب من الوقود المستخدم في تشغيل المحطات.



تصعيد بحري جديد .. مسؤول إيراني : لن نسمح بعبور أي سفينة دون ترخيص مسبق

نقلت وكالة وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول عسكري، تأكيده أن إيران عازمة على فرض ضوابط صارمة على حركة الملاحة في الممرات البحرية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وزير المالية: زيادة الأجور 21% لتحسين دخول العاملين والخدمات.. وتكلفتها تتجاوز 100 مليار جنيه

أكد أحمد كاجوك وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 21% ضمن الموازنة الجديدة، في إطار خطة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



حريق بـ قصر العيني وإجلاء 40 مريضًا | تفاصيل الماس الكهربائي بالمستشفى

علق الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، على حدوث ماس كهربائي تسبب في حريق محدود في مستشفى قصر العيني.



أحمد موسى: العالم يحمل ترامب مسئولية إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران

علق الإعلامي أحمد موسى، على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في إسلام باد لوقف الحرب .