القيادة المركزية الأمريكية: مدمرتان مزودتان بصواريخ موجهة عبرتا هرمز اليوم

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، البدء في تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت القيادة المركزية الأمريكية: “مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية مزودتان بصواريخ موجهة عبرتا هرمز اليوم”.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية:" مهمة المدمرتين ضمان خلو مضيق هرمز من ألغام زرعها الحرس الثوري".

وفي وقت سابق، شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز انفراجة نسبية، بعد عبور ناقلتين عملاقتين تحملان شحنات من النفط السعودي والعراقي، في خطوة تعكس عودة تدريجية لحركة الشحن عبر الممر الاستراتيجي الذي تأثر خلال الفترة الماضية بالتوترات الإقليمية.

