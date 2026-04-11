عبور ناقلتي نفط صينيتين من مضيق هرمز

شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز انفراجة نسبية، بعد عبور ناقلتين عملاقتين تحملان شحنات من النفط السعودي والعراقي، في خطوة تعكس عودة تدريجية لحركة الشحن عبر الممر الاستراتيجي الذي تأثر خلال الفترة الماضية بالتوترات الإقليمية.



ووفقًا لبيانات تتبع السفن، فإن الناقلتين التابعتين لشركات شحن صينية تمكنتا من العبور عبر مسارات ملاحية داخل المضيق، محملتين بنحو مليوني برميل من النفط الخام لكل منهما، بعد توقفات سابقة في مياه الخليج العربي بسبب الاضطرابات الأمنية.



وتشير المعلومات إلى أن إحدى الناقلتين كانت قد وصلت إلى الخليج دون حمولة في وقت سابق، قبل أن تتجه إلى الموانئ العراقية لشحن النفط الخام، بينما قامت الأخرى بتحميل شحنة من النفط السعودي قبل استئناف رحلتها البحرية.



ويأتي هذا التطور في ظل مؤشرات على تهدئة نسبية مرتبطة بتفاهمات وقف إطلاق النار الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انعكست بشكل مباشر على انسياب حركة التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية.