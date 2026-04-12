تحركات دبلوماسية مرتقبة.. وسطاء يسعون لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا في الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لتقليص فجوة الخلافات بين الجانبين.

توافر الإرادة السياسية

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن توافر الإرادة السياسية قد يفتح الباب أمام التوصل إلى حلول، مشيرًا إلى أن الاتفاق لا يشترط بالضرورة معالجة جميع نقاط الخلاف دفعة واحدة.

تعقيدات الملفات المطروحة

وأضاف أن نجاح المفاوضات يتطلب وجود خبراء وفنيين متخصصين، وليس الاكتفاء بتمثيل سياسي رفيع، لافتًا إلى أن تعقيدات الملفات المطروحة تحتاج إلى معالجة تقنية دقيقة.

ازدواجية المعايير الأمريكية

وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير الأمريكية، موضحًا أنها ظهرت بوضوح خلال حرب غزة، وفي التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي.

قضية البرنامج النووي الإسرائيلي

وأشار إلى أن مصر سبق وطرحت قضية البرنامج النووي الإسرائيلي في المحافل الدولية، وربطت توقيعها على مبادرات حظر أسلحة الدمار الشامل بضرورة التعامل مع هذا الملف.