"سي إن إن": تحركات السفن تظهر سيطرة إيران على مضيق هرمز

عادت ناقلتان فارغتان كانتا متجهتين إلى مضيق هرمز أدراجهما بعد انتشار خبر، اليوم الأحد، باختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، بحسب نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية عن شركة "فورتيكسا" المتخصصة في تتبع السفن.

وقالت باميلا مونجر، رئيسة قسم تحليل السوق الأوروبية في "فورتيكسا"، إن الناقلتين، المرتبطتين بباكستان، عادتا أدراجهما وتنتظران الآن خارج المضيق.

وأوضحت أن تحركات السفن تُظهر أن السيطرة على مضيق هرمز "ما تزال في أيدي الإيرانيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ فرض حصار على "جميع السفن" التي تحاول دخول المضيق أو مغادرته، في محاولة واضحة لإحباط النفوذ الإيراني على الممر المائي، الذي تستخدمه إيران لتصدير نفطها، بينما تغلقه أمام معظم السفن الأخرى.

ولم تعبر سوى بضع سفن المضيق خلال الأيام الأخيرة، ما يُبرز أن العديد من شركات الشحن ما تزال تعتبر عبور الممر المائي غير آمن، على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي.