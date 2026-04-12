سمير فرج يكشف عن أسباب فشل مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أسباب فشل مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران والسيناريوهات المحتملة.

وقال اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن العالم كان يشعر بقرب حدوث انفراجة في أزمة مضيق هرمز بمفاوضات إسلام أباد ببكستان وخاصة بعد موافقة الرئيس الأمريكي ترامب على وقف إطلاق النار اسبوعين.

وتابع اللواء سمير فرج، أن ترامب كان يريد إنجاح المفاوضات بعد أن ارسل نائبه، والجميع شعر أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في طريقها إلى النجاح لكن ما حدث سبب صدمة للجميع غير متوقعة بعد 21 ساعة من المفاوضات بإعلان فشل المفاوضات.