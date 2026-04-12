تراجع الدعم الدولي لإسرائيل.. وتحذيرات من انقسام أمريكي وتصعيد مع إيران

كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تراجع ملحوظ ومتسارع في مستويات التأييد الدولي لإسرائيل، استنادًا إلى عدة مؤشرات وإحصائيات حديثة.

استمرار التصعيد

وأوضح كمال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن إسرائيل وضعت الولايات المتحدة في مسار صراع قد يترتب عليه خسائر أكثر من المكاسب، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد لا يخدم المصالح الأمريكية على المدى الطويل.

وأضاف أن تل أبيب تسعى لتسريع وتيرة المواجهة مع إيران، مستغلة الدعم السياسي الحالي من واشنطن، محذرًا من أن هذا المستوى من التأييد قد لا يستمر مستقبلًا، سواء على مستوى الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو حتى الرأي العام.

حالة الانقسام داخل الولايات المتحدة

وأشار إلى أن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلس الشيوخ قد يفتح الباب أمام تحركات سياسية كبرى، من بينها احتمالات بدء إجراءات مساءلة للرئيس الأمريكي، وهو ما قد يعمّق حالة الانقسام داخل الولايات المتحدة.

وأكد أن واشنطن حققت بعض النجاحات خلال المواجهة مع إيران، خاصة في استهداف منصات الصواريخ والقوات البحرية، إلا أنها لم تحقق حسمًا كاملًا أو ما يمكن وصفه بانتصار نهائي.