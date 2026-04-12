الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إسرائيل تعيد توجيه الصراع نحو حزب الله بعد فشلها في الحرب متعددة الجبهات

الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية،
الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية،

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن التحركات الأخيرة لإسرائيل عقب إعلان وقف إطلاق النار تهدف بالأساس إلى تجاوز تداعيات ما وصفه بـ"شبهة الهزيمة" التي تعرضت لها خلال المواجهات الإقليمية الأخيرة، عبر إعادة توجيه الصراع إلى نطاق أكثر محدودية.

وأوضح “الشرقاوي” خلال مقابلة له علي القناة الأولي، أن الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تقوم على نقل المواجهة من حرب إقليمية واسعة شملت أطرافًا متعددة، إلى صراع مباشر ومحدد مع حزب الله، في محاولة لـ"كسر عظم الحزب" ونزع سلاحه، سواء بالقوة العسكرية أو من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية.

وأشار  أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى تصعيد عسكري يستهدف بيروت، بهدف إجبار الدولة اللبنانية على اتخاذ خطوات ضد حزب الله، خاصة في ظل إدراكها لصعوبة خوض حرب شاملة على عدة جبهات في وقت واحد.

وأضاف أن المواجهات السابقة كشفت – بحسب تقديره – عن محدودية قدرة إسرائيل على الصمود في حرب إقليمية ممتدة، لافتًا إلى أن الخسائر داخل المدن الإسرائيلية كانت كبيرة، وهو ما انعكس في موجات نزوح من شمال إسرائيل إلى الداخل.

وأوضح  أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن تل أبيب تسعى في المقابل إلى منع إظهار هذا النزوح، في إطار معركة معنوية موازية، خاصة مع وجود نزوح مماثل في جنوب لبنان، في محاولة من كل طرف لفرض واقع ميداني يخدم أهدافه.

وفي تحليله، اعتبر “الشرقاوي” أن تتحرك بمنطق إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، لكنها أخطأت في تقدير الموقف عندما اعتبرت أن الرد الإيراني المحدود في مراحل سابقة يعكس ضعفًا، بينما كان مرتبطًا بحسابات داخلية تميل إلى التهدئة.

واختتم بأن تطورات المشهد الإقليمي مؤخرًا دفعت الصراع إلى مستويات أكثر تعقيدًا، مع تحوله إلى صراع يحمل أبعادًا عقائدية وسياسية، ما يزيد من صعوبة احتوائه في المدى القريب.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

شم النسيم.. سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن 12 أبريل 2026

ابناء

هند قطب تحذر: التعلق المرضي بين الأهل والأبناء يهدد استقلالية الطفل ويخلق أزمة نفسية مستمرة

بالصور

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

فيديو

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

المزيد