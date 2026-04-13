لاعب المصري السابق: عبد الله السعيد يستحق التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم

أكد سعيد مراد، لاعب النادي المصري السابق، أن عماد النحاس قادر على تحقيق النجاح مع الفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة في التعامل مع الأندية الجماهيرية.



وقال مراد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن النحاس يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة المصري بنجاح خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أنه كان مشجعًا للنادي الأهلي قبل انتقاله إلى صفوف النادي المصري، مشيرًا إلى أن الثنائي “التوأم” وأحمد الكاس كان لهما دور كبير في حبه لكرة القدم.



واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر في كأس العالم، لما يمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية مميزة.