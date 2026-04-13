سعيد مراد: معدل أعمار لاعبي المصري أثر على مستوى الفريق

تحدث سعيد مراد، لاعب النادي المصري السابق، عن عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول، مشيرًا إلى تأثير معدل الأعمار على الأداء، ومعلقًا على مرحلة المدرب السابق نبيل الكوكي، وبداية مشوار عماد النحاس مع الفريق.



وقال سعيد مراد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن معدل أعمار لاعبي المصري كان له تأثير واضح على مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن سياسة التدوير التي اتبعها المدير الفني السابق نبيل الكوكي كانت محل علامات استفهام، موضحًا أن بعض اللاعبين الذين يظهرون بشكل مميز لم يحصلوا على فرصة المشاركة في المباراة التالية.



وأكد مراد أن قرار رحيل الكوكي عن تدريب النادي المصري تأخر في رأيه، في ظل الظروف التي مر بها الفريق.



وفيما يخص الجهاز الفني الحالي، أوضح أن أول قرار للمدرب عماد النحاس كان إقامة التدريبات في بورسعيد، في إطار فرض حالة من الاستقرار والتركيز داخل الفريق.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على استعداده لخدمة النادي المصري في أي وقت، مشيرًا إلى أن هناك ترشيحات سابقة لانضمامه للجهاز الفني الجديد، كما شدد على أن عماد النحاس يملك كامل الحرية في اختيار جهازه المعاون.