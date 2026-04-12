مأساة "النقاش" جلال.. إصابة خطيرة في العين وإهمال لساعات كاد يفقده بصره

روى الشاب جلال، المعروف إعلاميًا بـ"النقاش"، تفاصيل صادمة حول إصابته الخطيرة في عينه أثناء عمله، كاشفًا عن واقعة إهمال استمرت لساعات، كادت أن تتسبب في فقدانه بصره بشكل كامل.



وقال جلال، البالغ من العمر 18 عامًا، خلال حواره في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، إنه كان يعمل في مهنة النجارة، حين وقع الحادث داخل الورشة، موضحًا أن أحد العاملين كان يستخدم "الصاروخ" (آلة قطع معدنية)، وأثناء ذلك تطاير جزء منه ليصيب عينه مباشرة.



وأضاف أن الإصابة تسببت في نزيف حاد، إلا أن الصدمة الأكبر لم تكن في الحادث نفسه، بل في طريقة التعامل معه بعد الإصابة، حيث تم تركه داخل "دولاب" بالورشة منذ الساعة العاشرة صباحًا وحتى فترة العصر، دون تلقي أي إسعافات أو نقل للمستشفى.



وأشار جلال إلى أنه فقد الوعي خلال تلك الفترة، وتم وضعه داخل الدولاب رغم خطورة حالته، لافتًا إلى أن الورشة كانت تقع بجوار منزله، ومع ذلك لم يتم إبلاغ والده بما حدث.



وأوضح أنه تم نقله لاحقًا لإجراء عملية جراحية في مدينة المنصورة، دون علم والده أيضًا، مؤكدًا أن الطبيب فور فحصه أخبره بأن الشبكية تعرضت لقطع، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

التعامل مع الحالة

وتابع أن الطبيب عبّر عن غضبه الشديد من التأخر في التعامل مع الحالة، ووجه انتقادات حادة لصاحب العمل، قائلًا: "سيبتوه الفترة دي كلها ليه؟ لازم يروح يعمل عملية فورًا".



