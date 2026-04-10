أنا مش بخيل .. النقاش الصغير يدخر من طعامه لتوفير تكلفة عملية تعيد له الأمل والحياة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يُدعى جلال مجدي، الذي لم يتجاوز 18 عامًا، استعرض خلاله تفاصيل يومه الشاق في العمل، وكفاحه المستمر لتوفير تكاليف عملية جراحية في عينه، في قصة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلا واسعا.

بدأت الحكاية في الفيديو المتداول بمشهد بسيط، حيث ظهر “جلال”، الذي يعمل نقاشا، وهو يفترش الأرض بجانب رغيف خبز وكيس بابا غنوج، استعدادا لتناول إفطاره خلال استراحة العمل، بينما مازحه أحد زملائه ونعته بـ"البخيل" لاكتفائه بالقليل من الطعام حفاظا على صحته وقوته خلال يوم عمل طويل.

لكن الشاب أوضح في الفيديو أنه ليس بخيلا، مؤكدا أن ما يفعله هو محاولة لتوفير المال من أجل إجراء عملية جراحية لعلاج الضرر الذي لحق بشبكية عينه، قائلًا: "أنا مش بخيل، أنا بحوش من قوتي عشان أعمل عملية في عيني".

وأضاف جلال مجدي، أنه يحلم بأن يصبح صاحب صنعة تمكنه من الإنفاق على نفسه وعلى إخوته الأربعة، موضحًا أنه أكبر أشقائه، ويسهم في مصاريف المنزل إلى جانب والده.