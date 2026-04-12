"5 أرغفة وجبنة تكفي 5 أيام".. جلال صاحب فيديو "النقاش" يكشف كواليس حياته ورسالة الرضا خلف الكاميرا

كشف جلال، صاحب فيديو "النقاش" الذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل حياته اليومية وكواليس تصوير الفيديو الذي لفت أنظار الجمهور، مؤكدًا أن ما ظهر لم يكن تمثيلًا بل واقع يعيشه بكل تفاصيله.

تصوير فيديو أثناء وقت الغداء

وأوضح جلال، خلال حواره في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أنه كان يعمل مع صديقه وليد، الذي اقترح عليه تصوير فيديو أثناء وقت الغداء لتوثيق يومه العادي، قائلًا: "قالي تعالا ساعة الغدا نعمل فيديو، وكنت باكل نفس الأكل كل يوم".

وجبة بسيطة

وأضاف أنه كان يعتمد في يومه على وجبة بسيطة تتكون من 5 أرغفة خبز مع قطعة جبنة، مشيرًا إلى أن الجبنة كانت تكفيه لعدة أيام، موضحًا: "كنت جايب جبنة قعدت معايا 5 أيام".

التصوير بشكل عفوي

وأشار جلال إلى أن الفيديو تم تصويره بشكل عفوي أثناء تناوله الطعام، حيث سأله صديقه عن مدى رضاه عن حياته، ليرد قائلًا: "الحمد لله راضي"، رغم بساطة الإمكانيات التي يعيش بها.

رغبته في الادخار وتحمل المسؤولية

وتابع أن البعض وصفه بالبخل، لكنه أكد أن الأمر لا يتعلق بذلك، بل برغبته في الادخار وتحمل المسؤولية، خاصة أنه أكبر أشقائه ولديه أربعة إخوة، وهو ما يجعله حريصًا على توفير المال لمساعدة أسرته.



وأوضح أن دخله اليومي يبلغ نحو 300 جنيه، وإذا أنفق جزءًا كبيرًا منه على الطعام، فلن يتمكن من ادخار شيء بنهاية الأسبوع، قائلًا: "لو جبت أكل بـ100 أو 120 جنيه في اليوم، آخر الأسبوع مش هتلاقي حاجة".

توفير المال لمساعدة والده

وأكد جلال أنه يسعى لتوفير المال لمساعدة والده، الذي يعمل في الزراعة، بالإضافة إلى رغبته في تجهيز شقته الخاصة، مشددًا على أن الرضا بما قسمه الله هو ما يمنحه القدرة على الاستمرار وتحمل ضغوط الحياة.



واختتم حديثه برسالة بسيطة لكنها مؤثرة، مفادها أن القناعة والعمل الجاد هما الطريق الحقيقي لتحقيق الاستقرار، مهما كانت التحديات.