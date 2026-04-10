مرأة ومنوعات

النقاش الصغير يضرب مثالًا في عزة النفس : مش محتاج مساعدة من حد

النقاش الصغير
النقاش الصغير
محمد بدران

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب بموقف الطفل جلال مجدي، المعروف اعلاميا بالنقاش الصغير الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له يكشف فيه عن معاناته وسعيه لإجراء عملية في عينه.

وكشفت ياسمين الخطيب عبر حسابها علي فيسبوك "أن إحدى الجهات الخيرية عرضت التكفل بعلاج الطفل مجانا، إلا أنه رفض العرض مؤكدا: "شكرا.. أنا مش محتاج مساعدة من حد.. أنا بس عايز الناس تدعيلي"، في موقف اعتبرته دليلاً على عزة النفس والاعتماد على الذات.

وأشادت الخطيب بشخصية الطفل، معبرة عن إعجابها بما وصفته بـ"الترفع"، مؤكدة أن مثل هذه النماذج تستحق الدعم والتقدير.

وكان الطفل قد لفت الأنظار بتصريح مؤثر قال فيه: "أنا مش بخيل.. أنا بحوش عشان أعمل عملية في عيني، من غير ما أحمل أهلي عبئي"، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين المتابعين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يُدعى جلال مجدي، الذي لم يتجاوز 18 عامًا، استعرض خلاله تفاصيل يومه الشاق في العمل، وكفاحه المستمر لتوفير تكاليف عملية جراحية في عينه، في قصة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلا واسعا.

بدأت الحكاية في الفيديو المتداول بمشهد بسيط، حيث ظهر “جلال”، الذي يعمل نقاشا، وهو يفترش الأرض بجانب رغيف خبز وكيس بابا غنوج، استعدادا لتناول إفطاره خلال استراحة العمل، بينما مازحه أحد زملائه ونعته بـ"البخيل" لاكتفائه بالقليل من الطعام حفاظا على صحته وقوته خلال يوم عمل طويل.

لكن الشاب أوضح في الفيديو أنه ليس بخيلا، مؤكدا أن ما يفعله هو محاولة لتوفير المال من أجل إجراء عملية جراحية لعلاج الضرر الذي لحق بشبكية عينه، قائلًا: "أنا مش بخيل، أنا بحوش من قوتي عشان أعمل عملية في عيني".

وأضاف جلال مجدي، أنه يحلم بأن يصبح صاحب صنعة تمكنه من الإنفاق على نفسه وعلى إخوته الأربعة، موضحًا أنه أكبر أشقائه، ويسهم في مصاريف المنزل إلى جانب والده.

