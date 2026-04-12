رئيس خارجية الشيوخ: إسرائيل لن تهيمن عسكريًا.. واتفاق مؤقت مع إيران

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن إسرائيل لن تتمكن من فرض هيمنتها على الشرق الأوسط عبر القوة العسكرية، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة الرفض والعداء تجاهها في المنطقة.

وأوضح كمال ، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن إسرائيل لا تسعى إلى تهدئة الصراعات، بل تنتقل من جبهة إلى أخرى، بدءًا من غزة مرورًا بلبنان وصولًا إلى إيران.

إعادة ترتيب الأوضاع

وشبّه تطورات المشهد الحالي بـ"الزلزال"، مؤكدًا أنه سيتبعه هدوء نسبي تمهيدًا لمرحلة جديدة تشمل إعادة ترتيب الأوضاع سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

السيناريو المتوقع للتصعيد

وفيما يتعلق بالسيناريو المتوقع للتصعيد مع إيران، أشار إلى صعوبة التنبؤ بالتحركات في ظل وجود شخصية مثل دونالد ترامب، مؤكدًا أن الفترة المتبقية من الهدنة ستشهد جهودًا مكثفة للتوصل إلى تفاهمات.

عدم التوصل لاتفاق شامل

واختتم بأن التوقعات تشير إلى عدم التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب أو يرفع العقوبات بالكامل، مرجحًا الوصول إلى اتفاق مؤقت يعالج بعض الملفات العالقة بين واشنطن وطهران.