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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنفجارات عنيفة تهز قاعدة قسرك التابعة للتحالف الدولي في سوريا

إنفجارات عنيفة تهز
إنفجارات عنيفة تهز قاعدة قسرك التابعة للتحالف الدولي بسوريا

أفاد المرصد السوري، اليوم الأحد، بدوي انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف الحسكة في سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط الجيش الأمريكي طائرة مسيرة كانت تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ولا توجد معلومات متاحة على الفور عن مصدر المسيرة، لكنها تمثل الهجوم الـ32 على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة لـ الجيش الأمريكي في سوريا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا ..تفاصيل

وحتى الآن، وقع ما لا يقل عن 17 هجوما في العراق و15 هجوما في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن 21 جنديا على الأقل أصيبوا في الهجمات لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة.

قاعدة قسرك التحالف الدولي سوريا بريف الحسكة

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