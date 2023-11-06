نصائح للمستهلك لتجنب العروض الوهمية في الجمعة البيضاء

تبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر يوم 24 نوفمبر الجاري، والتي عادة ما تقوم أغلب المحال التجارية بعروض توفيرية على مختلف السلع الاستهلاكية والمعمرة بخصومات تصل لنحو 70%.

وهناك بعض المحلات تقوم بعروض وهمية لاستغلال رغبة المستهلكين في الشراء بأسعار مخفضة لذا أطلق جهاز حماية المستهلك تحذيرات للمواطنين من هذه العروض الوهمية وتجنبها.

وناشد جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين بضرور توخي الحيطه والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

وشدد جهاز حماية المستهلك على التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة.

الخط الساخن 19588

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين التواصل معه في حال تعرضهم إلي أي من أنواع الغش و الخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الإتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

وخلال السطور التالية نستعرض عدد من الإجراءات التى يجب اتبعها لتجنب العروض الوهمية:

في حال شراء سلع معمرة كأجهزة كهربائية ضرورة التأكد من خلوها من عيوب في الصناعة و فترة الضمان.

في حال العروض علي الملابس والاحذية عبر منصات الإلكترونية لابد من التأكد كون المنتج أصلي وغير مقلد.

ضرورة المطالبة بفاتورة شراء، لضمان حق المستهلك في إرجاع المنتج او تبديله .

التأكد من أن السعر المكتوب علي الفاتورة هو ما تم دفعة وأن السلع أنواعها هي المذكورة بالفاتورة وغير مخالفة أو مغيرة لمنتجات أخري.

تأكد من وجود فترة السماح والاسترجاع ضد العيوب سواء صناعية او غذائي.

ويفضل الشراء من محلات معروفة و مسجلة رسمي ملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك.