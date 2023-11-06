ابنه الشهيد فوق ذراعيه.. رسالة مؤثرة من أب فلسطينيي في قطاع غزة..فيديو

بدلًا من أن يحمل الابن أباه في يوم من الأيام، حمل آباء فلسطينيين أبنائهم الصغار على أذرعهم نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة بدون أي رحمة على مدار ما يزيد عن 30 يومًا.

ظهر الأب الفلسطيني في بداية مقطع الفيديو المؤلم وابنه فوق ذراعيه مرددة في حالة صعبة أبكت كل من حوله: “يا رب هذا فداء لفلسطين فتقبل منا يا أرحم الراحمين، رضينا يا رب فأرض عنا يا رب”.

قال عادل محمود، المحلل السياسي والباحث في الشأن الإٍسرائيلي من عمان، إن أغلب الحروب في الوقت الراهن تستخدم المرتزقة.

وأضاف عادل محمود، المحلل السياسي والباحث في الشأن الإسرائيلي من عمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "النموذج الإسرائيلي يختلف قليلا، فإن إسرائيل لن تتورط في إدخال مقاتلين أجانب، وإذا استخدمتهم فستكون النسبة قليلة جدا".

وأشار عادل محمود، المحلل السياسي والباحث في الشأن الإٍسرائيلي من عمان،: "إسرائيل من الممكن أن تستعين بالخبراء والمتخصصين لتقديم المشورة"، منبهًا: "إسرائيل تحارب تنظيم أشبه بالجيش بالأرض لهم فضلا عن حرب الأنفاق والشوارع، وإسرائيل حتى اللحظة لم تحصل على نتائج عسكرية أو سياسية".