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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق هاتف Poco جديدا بإمكانيات خارقة

شاومي تطلق هاتف Poco
شاومي تطلق هاتف Poco جديد بإمكانيات خارقة

أطلقت شركة شاومي الصينية الرائدة هاتف Poco C65، الذي يأتي بعد Poco C55  يأتي الهاتف الجديد بمعدل تحديث أعلى للشاشة، وكاميرات أفضل، وشحن أسرع.

الشاشة

يتميز Poco C65 بشاشة IPS LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز وسطوع ذروة يبلغ 600 شمعة/م². إنها لوحة قياسية 8 بت ولكنها حاصلة على شهادة TÜV لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة وتوفر تعتيم DC.

الكاميرا

هناك كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل وهي خطوة للأمام من وحدة 5 ميجابكسل الموجودة في C55. تتميز صورة السيلفي بحلقة إضاءة ناعمة للحصول على تأثيرات ضوء طبيعي، حتى في الإضاءة المنخفضة.

في الخلف، يجلب Poco C65 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f/1.8 وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل f/2.4، والتي لا تزال أفضل من مستشعر العمق في الهاتف السابق.

فتح القفل

لفتح القفل البيومتري، يمكنك استخدام ماسح بصمات الأصابع الموجود على الجانب أو كاميرا الصور الشخصية لفتح الوجه.

البطارية

يتميز Poco C65 ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 18 وات (على الرغم من أنك تحصل فقط على شاحن 10 وات في العلبة). يعتبر التحول إلى منفذ USB-C أحد الترقيات الرئيسية عن Poco C55. كما يأتي Poco C65 بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.

المعالج

 يعمل Poco C65 بواسطة MediaTek Helio G85 ، على الرغم من أنك تحصل هنا على خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت و8 جيجابايت.

اللون والسعر

يأتي Poco C65 بتكوين 6/128 جيجابايت أو 8/256 جيجابايت وباللون الأسود أو الأزرق أو الأرجواني. سيتم تفصيل الأسعار والتوافر لاحقًا.

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