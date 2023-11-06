شاومي تستعد لإطلاق موبايل جديد برخص التراب

كشفت شركة شاومي عن هاتف ذكي جديد من المتوقع إطلاقه قريبًا في الأسواق العالمية باسم Redmi 13C.

وسبق أن تم تسريب هذا الهاتف الذكي بالكامل مؤخرًا من خلال مقطع فيديو، إلا أن العلامة التجارية أصدرت مؤخرا صورا رسمية لإصدارها الجديد عبر الإنترنت ، مما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق.

وفي مقطع دعائي نُشر على X (Twitter) ، ذكرت Xiaomi أن "Redmi 13C قادم ، ويجلب معه المزيد من الألوان ، وأسلوبًا جديدًا ، وأداءً أقوى وأكثر استقرارًا ، وشاشة أكبر وأكثر سلاسة ، بالإضافة إلى كاميرات تضمن دقة أكبر ورؤية أوضح!"

كما يكشف عن صور للجزء الخلفي والأمامي من الجهاز، حيث يمكننا أن نرى أن الهاتف الذكي يتميز بذقن سميك وإطار جبهة سميك مع نوتش للكاميرا. وتكشف صورة اللوحة الخلفية أن الهاتف الذكي سيأتي بأربعة ألوان: الأسود والأزرق والأخضر الفاتح و أزرق فاتح يشبه لون الأبيض العاصفة الثلجية لجهاز Poco F5.

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مواصفات Redmi 13C

وكشف مقطع الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرًا أن هاتف Redmi 13C يتميز بشاشة IPS مقاس 6.59 بوصة بدقة شاشة Full HD + ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. بشكل ملحوظ ، يتميز بحواف ملحوظة على جميع الجوانب وشق على شكل دمعة في المقدمة. يتميز الهاتف ببنية بلاستيكية في الخلف ومتوفر بألوان نهائية لامعة من الأخضر والأزرق والأسود.

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وبالنسبة لقدرات الكاميرا، يشمل الإعداد الخلفي للهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، بينما الكاميرا الأمامية عبارة عن وحدة بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة معالج Helio G85، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين ، قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD مخصصة.

ويعمل Redmi 13C على نظام التشغيل MIUI المستند إلى Android 13، للاستخدام الموسع ، فهو يحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع حتى 18 وات من خلال منفذ USB-C.