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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانات الفلاجشيب

أفضل موبايل سامسونج
أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشي

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في الآونة الأخيرة، أصبح من الصعب اختيار أفضل هاتف يناسب احتياجاتك وميزانيتك، وإذا كنت تبحث عن هاتف من الفئة المتوسطة يتمتع بنفس إمكانيات الفلاجشيب، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك.

 

وفي هذا التقرير، سنقدم لكم أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب، وهو هاتف Samsung Galaxy A53 5G.

 

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A53 5G

 

يتميز هاتف Samsung Galaxy A53 5G بالعديد من المواصفات المميزة، والتي تجعله من أفضل الهواتف من الفئة المتوسطة، ومنها:

• شاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

• معالج Exynos 1280 ثماني النواة.

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت.

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

• كاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية) + 12 ميجابكسل (واسعة) + 5 ميجابكسل (ماكرو) + 5 ميجابكسل (عمق).

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

مزايا هاتف Samsung Galaxy A53 5G

يتمتع هاتف Samsung Galaxy A53 5G بالعديد من المزايا، ومنها:

• شاشة رائعة بدقة عالية ومعدل تحديث مرتفع.

• أداء قوي بفضل معالج Exynos 1280.

• كاميرا خلفية رباعية العدسة بأداء جيد.

• بطارية كبيرة تدوم طويلاً.

• تحديثات أمنية لمدة 4 سنوات.

 

عيوب هاتف Samsung Galaxy A53 5G

 

يعاني هاتف Samsung Galaxy A53 5G من بعض العيوب، ومنها:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي.

• لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لسماعة الرأس.

 

يعد هاتف Samsung Galaxy A53 5G من أفضل الهواتف من الفئة المتوسطة، حيث يتمتع بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعله منافسًا قويًا للهواتف الرائدة.

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