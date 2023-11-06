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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يمكن قتل القضية الفلسطينية.. الملكة رانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

الملكة رانيا
الملكة رانيا

دعت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن دعم حماية حياة الفلسطينيين لا يعني معاداة السامية أو تأييد الإرهاب.

وأضافت الملكة رانيا في مقابلة مع مذيعة "سي إن إن"، بيكي أندرسون، أن "إذا تمكنت من القضاء على حماس بأكملها، فماذا بعد؟"، لافتة إلى أن السبب الجذري لهذا الصراع هو الاحتلال غير القانوني والانتهاكات الروتينية لحقوق الإنسان والاستيطان غير الشرعي والاستهتار بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابعت "إذا لم نعالج هذه الأسباب الجذرية، فيمكنك قتل المقاتلين ولكنك لا تستطيع قتل القضية".

وأكدت الملكة رانيا أن "الطريق الأضمن هو من خلال السلام"، مشيرة إلى أن ذلك "هو المسار الذي يتعين علينا اتباعه الآن".

وأدانت معادات السامية والإسلاموفوبيا في حديثها، مشيرة إلى أنه " أمر غير مقبول أبدًا، وليس من المبرر أبدًا مهاجمة شخص ما بناءً على معتقداته السياسية".

وتابعت بالقول: " لدينا تاريخ طويل من التعايش السلمي. إذًا، الأمر لا يتعلق بالدين، بل بالسياسة. وما رأيناه في السنوات الأخيرة هو استخدام تهمة معاداة السامية كسلاح من أجل إسكات أي انتقاد لإسرائيل".

واستطردت "دعوني أكون واضحة جدًا.. أن تكون مؤيدًا للفلسطينيين لا يعني معاداة السامية، وأن تكون مؤيدًا للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس أو مؤيد للإرهاب".

كما علقت الملكة رانيا على مطالب الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي، قائلة: " لا أظن أن أوامر الإخلاء هذه هي لصالح المدنيين في غزة. إنهم ليسوا الجمهور المستهدف، وإنما بقية العالم، فهي محاولة من إسرائيل لإضفاء الشرعية على أفعالها".

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