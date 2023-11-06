بعد اعتقالها للمرة الثانية.. جيش الاحتلال يكشف سبب القبض على عهد التميمي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي سبب القبض على الناشطة الفلسطينية والأسيرة المحررة، عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه في قرية النبي صالح، شمال رام الله، مشيرا إلى أنه يأتي بتهمة "التحريض على الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي قوله: "أوقفت عهد التميمي للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح".

وأضاف: "أحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي،قد ألقت اليوم الإثنين القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "قوات إسرائيلية اعتقلت التميمي من منزل أسرتها في قرية النبي صالح"، شمال غرب رام الله.

وقد أصبحت عهد التميمي رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة، وقد برزت إعلاميا منذ كانت طفلة حيث كان لها مواقف كثيرة في تحدي سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديها للجنود.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.