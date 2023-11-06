العسومي يشارك في الاجتماع الـ 17 لرؤساء برلمانات دول الخليج

يشارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في أعمال الاجتماع الـ١٧ لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر الذي يعقد بمشاركة رؤساء وأعضاء المجالس الخليجية.

وأكد "العسومي" أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة، وكذلك بحث سبل تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية في كافة المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.

وأشاد العسومي بجهود البرلمانات الخليجية ودورهم في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية.