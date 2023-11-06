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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب التهديدات تشتعل.. واشنطن تبعث رسائل تحذيرية إلى حزب الله وإيران

بايدن
بايدن

حذرت الولايات المتحدة كل من حزب الله وإيران من أنها مستعدة للتدخل عسكريا ضدهما إذا صعدا الصراع وقاما بشن هجوما على على إسرائيل.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أمريكيين أنه تم نقل الرسالة التحذيرية إلى التنظيم اللبناني والجمهورية الإسلامية من خلال شركائها في المنطقة، من بينهم تركيا.

كما نشرت الولايات المتحدة حاملات طائرات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط كرادع لهجوم محتمل على حدود إسرائيل من قبل حزب الله، حيث حذر الرئيس جو بايدن وآخرون في الإدارة الجهات الفاعلة الإقليمية مرارا وتكرارا من البقاء بعيدا عن حرب غزة.

ويأتي هذا بعد أن سخر زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في أول خطاب له على الإطلاق بعد الحرب بين إسرائيل وحماس، من إسرائيل والولايات المتحدة وقال إن جماعته لا تخاف من السفن الحربية الأمريكية. كما حذر من أن قوات حزب الله مستعدة لأي شيء.

وقال نصر الله في بث متلفز: إن أمريكا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحرب المستمرة على غزة وشعبها، وإسرائيل هي مجرد أداة للتنفيذ"، ووصف الصراع بأنه "حاسم".

وردا على الهجمات المكثفة على الحدود الشمالية، قال القائد العسكري الإسرائيلي هرزي هاليفي : إن قواته مستعدة للرد في أي لحظة.

وقال في بيان: "لدينا هدف واضح يتمثل في استعادة وضع أمني أفضل بكثير على الحدود، وليس فقط في قطاع غزة ... نحن مستعدون لضرب الشمال في أي لحظة".

وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، حثت واشنطن على السير بحذر من أجل تجنب تسرب الصراع إلى الدول المجاورة بما في ذلك لبنان موطن حزب الله.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق: إنه لا يريد أن يرى الصراع يتوسع في لبنان.

كما قام كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، أنتوني بلينكن، بجولة سريعة إلى عدد من دول الشرق الأوسط وسط مخاوف من تصاعد الحرب المستمرة إلى صراع واسع النطاق في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تعتزم مجموعة فاجنر المرتزقة الروسية دعم حزب الله بنظام الدفاع الجوي الذي زاد من المخاوف بين العديد من البلدان.

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