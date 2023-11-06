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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط 6 تجار سموم بحوزتهم سلاح ومخدرات

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.
 
وتم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سيارة – أدوات تصنيع - ميزان حساس).

وضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد "روسى" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية– سلاح أبيض " سكين"- مبلغ مالى).

وتم ضبط 3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – مبلغ مالى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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