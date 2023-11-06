انفجارات عنيفة تهز حقل العمر النفطي التابع للتحالف الدولي في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن دوي انفجارات عنيفة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وأضاف المرصد أنه لم ترد معلومات عن أسباب الانفجارات حتي الآن.

كان قد أفاد المرصد السوري، امس الأحد، بدوي انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف الحسكة في سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة.

وأسقط الجيش الأمريكي طائرة مسيرة كانت تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.