انقطاع المياه عن بعض مناطق جمصة لمدة 12 ساعة الجمعة المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إنقطاع المياه عن (المنطقة الصناعية، السجن العمومي، الامن المركزي بجمصة، وبعض قري بلقاس (زيان، الطريق الجديد، السلسول).

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيبدأ اعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 10/11/2023 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 11/11/ 2023 لمدة 12 ساعة.

وارجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى القيام بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 600 مم بجمصة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.