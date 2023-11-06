حفل غنائي للفرقة القومية العربية بمسرح الجمهورية .. الجمعة

يقام حفل فني موسيقي للفرقة القومية العربية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 10 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.



وتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلها الغنائي الجديد بقيادة المايسترو حازم القصبجي لعشاق ومحبي الموسيقى الشرقية بمشاركة النجوم الفنان إسماعيل صادق، والفنانة آيات فاروق، والفنان محمد طارق، بعنوان "حفل وهابيات" أداء الفرقة القومية العربية للموسيقى ويتضمن برنامج الحفل الأعمال الفنية المصرية من موسيقى التراث الشرقي.



يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي والمصري للحفاظ عليه من الاندثار وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي حديث ومتطور ، ويدير الفرقة الفنان حازم القصبجي قائد الفرقة القومية العربية للموسيقى.