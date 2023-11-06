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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اغتيال 3 فلسطينيين| إضراب شامل في طولكرم.. وبيان عاجل من الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين وأصابت رابعا بجروح حرجة، اليوم الإثنين، في مدينة طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت المدينة بمركبة خاصة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية واعترضت المركبة التي يستقلها الشبان الـ 4 عند دوار المسلخ في الحي الشرقي لمدينة طولكرم.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية بكثافة من مسافة صفر صوبهم، وهو ما أدى لاستشهاد 3 منهم وإصابة الرابع بجروح حرجة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشهداء هم: جهاد مهراج ابراهيم شحادة (24 عاما)، وعز الدين رائد حسين عواد (22 عاما)، وقاسم محمد رجب (20 عاما).

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، الشهداء الـ 3 وأعلنت أن يوم غد الثلاثاء هو يوم إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء.

على جانب آخر، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش والشاباك يؤكدان القضاء على خلية في طولكرم خططت لإرسال مسلحين للجبهة الداخلية وإطلاق صواريخ.

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