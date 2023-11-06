قاهر الجيوش.. الاحتلال الإسرائيلي يستعد للحرب في فصل الشتاء |ماذا فعل؟

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه مستعد لمواصلة القتال في غزة خلال فصل الشتاء، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد بدأت عملية واسعة النطاق لتزويد الجيش بمعدات شتوية خاصة.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأثنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي وزع بالفعل 129 ألف سترة شتوية و369 ألف كيس تدفئة صغير.

ومن الجذير بالذكر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يخض حربا في فصل الشتاء من قبل، بالرغم من الحروب التي خاضها مع الجيش العربية بايتثناء حرب 1948 والتي استمرت عام واحد.

وأشارت التقارير الإسرائيلية، إلى أن التاريخ مليء بأمثلة على تأثير فصل الشتاء على سير العمليات العسكرية بإبطائها أو إيقافها.

وعلى جانب آخر، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية البرية في قطاع غزة أحرزت تقدما كبيرا، موضحا الجيش أنه بعد الانتهاء من تطويق مدينة غزة، تقدمت القوات إلى داخل المدينة من الشمال والجنوب، مع تزايد الغارات الجوية.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن الضغط الذي يمارس على مناطق كثيرة في قطاع غزة يخلق تأثيرا يضر بشكل كبير بأنشطة.

وأضاف: “نجحنا في ضرب قادة حماس من الرتب التكتيكية، لكنهم غير قادرين على تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالمنظمة أو تحديد عدد القادة المصابين، والغرض من هذه الأعمال هو الإضرار بالعلاقة بين كبار المسؤولين في المنظمة والرتب الميدانية”.