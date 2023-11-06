تدمير 5 دبابات.. المقاومة الفلسطينية توجه ضربات قوية لقوات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، أن قوات المقاومة دمرت 5 دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 شمال غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يهاجمون قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصفها تحشدات لقوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون.

ودمرت عناصر حماس دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105.

على جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه يعتقد أن الضربات الثقيلة التي شنتها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية التابعة لحماس.