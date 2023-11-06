حماس تدعو لتشكيل لجنة دولية للرد على مزاعم وجود أنفاق في المستشفيات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تدمير القطاع الطبي في قطاع غزة، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى تشكيل "لجنة دولية" للتأكد من عدم صحة مزاعم وجود أنفاق في المستشفيات.

وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحفي في لبنان، أن ما ذكرته إسرائيل عن وجود نفق في أحد المستشفيات غير صحيحة، مشيراً إلى أنه "مخزن وقود".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الغارات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 10 آلاف و22 فلسطينياً بينهم 4 آلاف و104 أطفال في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تعرض تجمع المستشفيات في حي النصر، شمال غرب مدينة غزة، لضربات جوية ومدفعية إسرائيلية، ودمر القصف الإسرائيلي الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال، كما ألحق أضراراً بمستشفى النصر للأطفال، الذي يعد أكبر مستشفى للأطفال في القطاع.

واستهدف القصف الإسرائيلي مستشفى النصر للعيون، ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية.