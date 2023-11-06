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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بخطف شخص وإنهاء حياته بالقليوبية لفضيلة المفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، إحالة 4 متهمين، من بين 19 متهما بقضية خطف شخص من أمام منزله بالقليوبية، وإطلاق النار عليه وقتله، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يناير لعام 2024 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10171 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3310 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "صبري ل أ"، 54 سنة، و"لطفي م ل"، 19 سنة، و"عمرو ع ع"، 21 سنة، و"أحمد أ أ"، 17 سنة، و"جهاد ع ف"، 24 سنة، و"أيمن خ أ"، 20 سنة، و"مصطفي ع م"، 29 سنة، و"محمود و م"، 25 سنة، و"سالم ط م"، 23 سنة، و"أحمد ع ح"، 39 سنة، و"محمود أ ع"، 39 سنة، و"محمد س م"، 27 سنة، و"عبد الرحمن أ ف"، 18 سنة، و"محمد ع ع"، 21 سنة، و"أبو الفتو ج أ"، 26 سنة، و"أبو زيد م ع"، 31 سنة، و"محمود م ش"، 20 سنة، و"وليد أ م"، 44 سنة، و"عبد الحواد أ ع"، 33 سنة، أن المتهمين من الأول حتى السادس، خطفوا المجني عليه "محمد و. م"، كرهاً عنه بأن توجهوا جميعاً حاملين لأسلحة نارية محل الاتهامات التالية صوب مسكنه، وما أن تقابلوا معه حتى أطلقوا أعيرة نارية لإرهابه وذويه واقتادوه ثم أبعدوه عن محل سكنه إلى حيث محل مثواه وارتكبوا الجريمة محل الوصف التالي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى السادس عشر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه سالف الذكر لترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى البدني قبله - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال حملهم الأسلحة نارية - بنادق آلية ، خرطوش ، ذخيرة، بأن قام المتهمين من الأول حتى السادس بارتكاب الجريمة محل الوصف السابق، وما أن أتموها حتى علم المتهمين من السابع حتى السادس عشر بخطفهم له فأعدوا العدة حاملين لأسلحة نارية - كذات سالفة البيان وتبادلوا إطلاق النيران بكثافة حال وجود المجني عليه بمحل الواقعة غير مبالين لأمره.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى قد تلتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتلوا عمداً المجني عليه سالف الذكر مع سبق الإصرار بأن بيت المتهمين من الأول حتى السادس النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لتلك الجريمة الأسلحة سالفة البيان وارتكابهم للجريمة محل التهمة الأولى إثر خلاف ناشب بينهم والمتهمين من السابع حتى السادس عشر، وما أن حضر المتهمين من السابع حتى السادس عشر وحوزتهم الأسلحة النارية والذخائر سالفة البيان حيث محل الواقعة تبادلوا إطلاق النيران بكثافة مستعرضين القوة غير مكترثين لوجود المجني عليه حينها فحدثت إصابته عبر عياراً نارياً قد أصابه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين قتله وإزهاق روحه وكان ذلك نتيجة محتملة لما باشروه من أفعال مؤثمة على النحو المبين بالأوراق.

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